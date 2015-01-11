Проект выполнен для магазина Cubby (Санкт-Петербург) Дизайн интерьера базируется на взаимодействии между покупателем и оборудованием магазина.

Интерьер несет в себе современную концепцию уюта с преобладанием деревянных элементов. старинные аксессуары в миксе с искусственно состаренным торговым оборудованием хорошо сочетаются с товаром.