Cubby

Добавлена
9 лет назад
177 просмотров
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Проект выполнен для магазина Cubby (Санкт-Петербург) Дизайн интерьера базируется на взаимодействии между покупателем и оборудованием магазина. 

Интерьер несет в себе современную концепцию уюта с преобладанием деревянных элементов. старинные аксессуары в миксе с искусственно состаренным торговым оборудованием хорошо сочетаются с товаром.