Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект выполнен для магазина Cubby (Санкт-Петербург) Дизайн интерьера базируется на взаимодействии между покупателем и оборудованием магазина.
Интерьер несет в себе современную концепцию уюта с преобладанием деревянных элементов. старинные аксессуары в миксе с искусственно состаренным торговым оборудованием хорошо сочетаются с товаром.