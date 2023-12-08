Дипломный проект

Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена
15 дней назад
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Одно из самых больших и сложных работ была разработка московского гимнастического центра. Он имеет в себе сочетание таких стилей как Поп-арт и Неоклассику. Создание сложного, современного, сохранение старых элементов, дало такую работу.

Модель МГЦ.pdf
196 КБ