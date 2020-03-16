Дизайн и визуализация квартиры 77-й серии в стиле

Квартира предназначалась для сдачи в аренду (арендатор уже оповестил о желаемой дате заселения). Имелась мягкая мебель (гарнитур-диван и два кресла, и раскладной диван, который мы расположили на лоджии). Всю мебель освежили и переобили, так что выглядит она теперь как новенькая. На данный момент проект уже завершен, и арендаторы (муж, жена и ребенок) с комфортом проживают в данной квартире.