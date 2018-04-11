Дизайн интерьера прихожей с индивидуальным стилем
Добавлена176 просмотров
6 лет назад
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"Театр начинается с вешалки" ....Так и оформление холла задает тон всему дому......
Специалисты Студии дизайна интерьера Start Future предложат грамотное решение для ее оформления !
Дизайнер воплотит в жизнь пожелания клиента, компетентно выберет
подходящую цветовую, световую гамму, элегантный декор, которые смогут
выразить черты интерьера и подчеркнуть индивидуальность владельца дома !