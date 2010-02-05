Дизайн интерьеров квартир, домов, офисов, гостиниц
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена231 просмотр
14 лет назад
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Предлагаю выполнение дизайна интерьеров в 3д графическом исполнении. Стоимость от 6 usd 1 м.кв. по полу. Возможна дистанционная работа. Для строительных фирм - визуализация и презентация объектов. меил [email protected]