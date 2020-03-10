Дизайн проект квартиры в классическом стиле

В данном проекте мной была выполнена чертежная часть в соответствии с корпоративным стилем фирмы

https://drive.google.com/open?id=1svrJBXahn-YOIIlKJDaemrmVxp6YWKob

Полный комплект рабочих чертежей:

- Обмерный план

- План монтажа, демонтажа

- План расстановки мебели

- План сантехоборудования

- План отопления и кондиционирования

- Планы электрического оборудования

- Планы полов и потолков

- Развертки по стенам

- Спецификации по отделочным материалам

- Чертежи мебели