Дизайн проект квартиры в классическом стиле

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В данном проекте мной была выполнена чертежная часть в соответствии с корпоративным стилем фирмы
https://drive.google.com/open?id=1svrJBXahn-YOIIlKJDaemrmVxp6YWKob
Полный комплект рабочих чертежей:
- Обмерный план
- План монтажа, демонтажа
- План расстановки мебели
- План сантехоборудования
- План отопления и кондиционирования
- Планы электрического оборудования
- Планы полов и потолков
- Развертки по стенам
- Спецификации по отделочным материалам
- Чертежи мебели