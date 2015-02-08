Дизайн современной квартиры в Италии, Римини

Интерьер представляет собой легкое взаимодействие винтажа с современным стилем. Сочетание зеленого и белого отдают дань цветам Италии. Все пространства взаимосвязаны, но в гостиной чувствуется оттенок стиля Loft. В этом помещении диван приглашает жителей и гостей удобно устроиться перед телевизором.

Красочные рисунки на стенах и наличие различных декоративных элементов говорят о присутствии детей в этом доме. Свежесть и творчество кажется, подкрадываются к вам неожиданно, в то время как вы перемещаетесь по квартире. Наш любимый интерьер в этой квартире - кухня, с ее зеленой цветовой гаммой и ярко-желтыми акцентами.