Заказчиком поставлена задача разработать современный дизайн спортивного магазина

Ассортимент:

- одежда для бодибилдинга

- обувь для бодибилдинга

- спортивное питание

- аксессуары

При планировке учесть большой склад и рабочий офис, а так же наличие постомата

Состав работ:

1. Выезд, обмеры, постановка задачи.

2. Эскизирование, 3d визуализация

3. Архитектурное проектирование

4. Проекты по электрике и вентиляции

5. Подбор, изготовление и поставка торгового оборудования + монтаж.

6. Подбор и поставка освещения.

Весь обьем работ и монтажей выполнен за 28 дней.