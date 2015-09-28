Заказчиком поставлена задача разработать современный дизайн спортивного магазина
Ассортимент:
- одежда для бодибилдинга
- обувь для бодибилдинга
- спортивное питание
- аксессуары
При планировке учесть большой склад и рабочий офис, а так же наличие постомата
Состав работ:
1. Выезд, обмеры, постановка задачи.
2. Эскизирование, 3d визуализация
3. Архитектурное проектирование
4. Проекты по электрике и вентиляции
5. Подбор, изготовление и поставка торгового оборудования + монтаж.
6. Подбор и поставка освещения.
Весь обьем работ и монтажей выполнен за 28 дней.