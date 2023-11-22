Flava Event Dom - г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 6, стр. 1
Интерьеры и Экстерьеры
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месяц назад
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Участие в части проекта. Разработка мебельного оборудования для индивидуального изготовления. Выполнение части рабочих чертежей. Подготовка проекта осветительных приборов и вывесок под заказ.