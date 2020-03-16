Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаемся дизайном и архитектурой уже более пяти лет ,есть опыт в выполнении разных проектов таких как
-Проект реставрации фасадов памятника архитектуры(с прохождением экспертизы)
-Проект реконструкции детского садика на 130 мест
-Капитальный ремонт детского садика
-Проект фасадного освещения Аккерманской крепости
-Реконструкция Дома культуры в с.Роксоланы
-Эскизный проект Жилого комплекса на 23 000 человек в г.Киев
А также , более 20 проектов дизайна интерьера и более 25 проектов частных домов.
Делаем самые проработанные проекты !!!!!
Заказывая наши услуги вы получите возможность сэкономить время и деньги во время стройки или ремонта !!!!!
Будем рады выполнить ваше задание в условленное время с максимальным качеством !!