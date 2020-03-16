Интерьеры

Добавлена
4 года назад
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Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Занимаемся дизайном и архитектурой уже более пяти лет ,есть опыт в выполнении разных проектов таких как 

-Проект реставрации фасадов памятника архитектуры(с прохождением экспертизы)

-Проект реконструкции детского садика на 130 мест 

-Капитальный ремонт детского садика 

-Проект фасадного освещения Аккерманской крепости 

-Реконструкция Дома культуры в с.Роксоланы

-Эскизный проект Жилого комплекса на 23 000 человек в г.Киев 

А также , более 20 проектов дизайна интерьера и  более 25 проектов частных домов.

Делаем самые проработанные проекты !!!!! 

Заказывая наши услуги вы получите возможность сэкономить время и деньги во время стройки или ремонта !!!!! 

 Будем рады выполнить ваше задание в условленное время с максимальным качеством !!