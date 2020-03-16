Занимаемся дизайном и архитектурой уже более пяти лет ,есть опыт в выполнении разных проектов таких как

-Проект реставрации фасадов памятника архитектуры(с прохождением экспертизы)

-Проект реконструкции детского садика на 130 мест

-Капитальный ремонт детского садика

-Проект фасадного освещения Аккерманской крепости

-Реконструкция Дома культуры в с.Роксоланы

-Эскизный проект Жилого комплекса на 23 000 человек в г.Киев

А также , более 20 проектов дизайна интерьера и более 25 проектов частных домов.

Делаем самые проработанные проекты !!!!!

Заказывая наши услуги вы получите возможность сэкономить время и деньги во время стройки или ремонта !!!!!

Будем рады выполнить ваше задание в условленное время с максимальным качеством !!