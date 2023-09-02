Холст кот кострома

В честь 1 сентября подруга подарила девушке эмблему ее языковой школы (которую то же я рисовала). Перерисовать своего же персонажа другой краской-это на сложном.)



Холст 60 на 80, акрил. 1 рабочий день.



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