Холст кот кострома

Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
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В честь 1 сентября подруга подарила девушке эмблему ее языковой школы (которую то же я рисовала). Перерисовать своего же персонажа другой краской-это на сложном.)

Холст 60 на 80, акрил. 1 рабочий день.

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