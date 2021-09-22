Холст на подрамнике

Добавлена
2 года назад
100 просмотров
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Холст акриловыми красками. Дополнение к росписи стены на противоположной части комнаты.

Эскиз мой.