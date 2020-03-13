Коворкинг в г. Казань

Зона кухни запроектирована таким образом, чтобы не отвлекать от работы посетителей коворкинга. Особенность этого пространства в его компактности и уединенности, А ТАК ЖЕ В ГАРМОНИЧНОМ ВНЕДРЕНИИ В СРЕДУ. АССИМЕТРИЧНЫЕ ПОЛКИ ЗАДАЮТ ДИНАМИКУ, И ВЫСОКИЕ СТУЛЬЯ ЗАДАЮТ АТМОСФЕРУ УЛИЧНОГО КАФЕ.

Лестничный пролет оформлен деревянными панелями с встроенными диодными лентами. кирпичная кладка и декоративная штукатурка, имитирующая бетон, создает атмосферу рабочего стильного пространства. Уже с зоны лестницы входящий, погружается в интерьер коворкинга. украшения в виде зелени позволяют создать законченный живой образ.

ЗОНА ОДИНОЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. СЛОЖНЫЕ СТОЛЫ С ГЕОМЕТРИЕЙ, КАЖДОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОСНАЩЕНО ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ И РОЗЕТКАМИ, СЛОЖНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КВАДРАТНОЙ ФОРМОЙ ЗАДАЮТ ПРОСТРАНСТВУ ДВИЖЕНИЕ. КОЛОННЫ УКРАШЕНЫ ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ.