Квартира на берегу моря

Гостиная-столовая в стиле современной классики разработанадля семьи из четырех человек.

Главным пожеланием было создать свежий и поднимающий настроение интерьер. Именно с этой целью было принято решение использовать светлый голубой цвет стен и яркий цвет аквамарин в деталях. Эта цветовая гамма освежает и настраивает на релакс, чего так не хватает современному жителю города.

Пространство комнаты было зонировано, что отразилось на конструкции потолка. Хозяева довольно часто принимают гостей, поэтому в зоне столовой поселился большой обеденный стол, за которым поместится до 10 человек. Из зон хранения есть только тумба под ТВ, в центре которой создана имитация камина со свечами.

В целом интерьер получился очень живой и приятный.