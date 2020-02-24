Дизайн-проект комнаты отдыха.

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Просторная комната верхнего этажа таунхауса с подсобным помещением трансформирована в комнату отдыха и небольшой рабочий кабинет.

Пожеланием заказчиков было создать уютный и светлый интерьер, не выбивающийся из общей стилистики остальных комнат в доме. Поэтому за основной стиль пространства взят прованс.