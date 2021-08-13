Планировка комнаты для девочки-подростка

Комната 383см х266см, высота потолка 2,5 м, желание девочки иметь кровать-чердак , стол, шкаф или полки для учебников и книг, шкаф с местом под вешалки и ящиками, зеркало. Обои с видами города клиенты уже приобрели.Комната получилась удобная и просторная. Кровать-чердак. Под кроватью 2 выкатных стеллажа, которые обеспечивают доступ в подкроватное пространство. Вместительный шкаф для одежды.