Портфолио vgv-design

VGV-design - маленькая компания по созданию дизайн-проектов, состоящая из двух человек.

Каждый из нас выполняет свои задачи.

Мы создаём полный проект, который включает в себя стандартный пакет документов на 24 листах+приложения и дополнения в виде 3D аналитической графики.

Дополнительно к проекту предоставляется виртуальный 3D-тур (аналитический) для интерактивной ревизии проекта.

Визуализация.

Стаж работы в сфере архитектурного проектирования и дизайна интерьеров 17 лет.

На протяжении этих лет осуществляли деятельность в VIP секторе.

Эти полтора года занимаемся удаленной работой.

Работаем на рынке Москвы и Киева.