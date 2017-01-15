Портфолио vgv-design

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
VGV-design - маленькая компания по созданию дизайн-проектов, состоящая из двух человек.
Каждый из нас выполняет свои задачи.
Мы создаём полный проект, который включает в себя стандартный пакет документов на 24 листах+приложения и дополнения в виде 3D аналитической графики.
Дополнительно к проекту предоставляется виртуальный 3D-тур (аналитический) для интерактивной ревизии проекта.
Визуализация.
Стаж работы в сфере архитектурного проектирования и дизайна интерьеров 17 лет.
На протяжении этих лет осуществляли деятельность в VIP секторе.
Эти полтора года занимаемся удаленной работой.
Работаем на рынке Москвы и Киева.