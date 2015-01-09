Резиденция в Италии для молодой семьи

Дом в Италии может похвастаться площадью 114 кв.м., двумя спальнями, очень просторной гостиной, кухней и двумя ванными комнатами.

Выступая в качестве социального ядра доме, гостиная вдохновляет на бодрость во всем. Цвет является главным действующим лицом в интерьере, обильно использованным в наволочках, картинах, шторах и обивке мебели. Оригинальный кофейный столик в гостиной вносит несравненный уют и дарит зоне отдыха теплое настроение для утренних размышлений.