Роспись стены в Москве

Роспись стены в детской комнате для ребенка. Интерьер выполнен в сложных тонах, поэтому роспись стены так же рисовалась в сложной взрослой цветовой гамме.

Рисунок выполнен акриловыми красками, безопасными для ребенка, хорошо моющимися.

Интерьерная росипсь сделана в московской области.

Выезжаю на обьекты в Ярославль, Иваново и Москву. Проживаю и работаю в Костроме.