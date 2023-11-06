Роспись стены в Москве
Интерьеры и Экстерьеры
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2 месяца назад
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Роспись стены в детской комнате для ребенка. Интерьер выполнен в сложных тонах, поэтому роспись стены так же рисовалась в сложной взрослой цветовой гамме.
Рисунок выполнен акриловыми красками, безопасными для ребенка, хорошо моющимися.
Интерьерная росипсь сделана в московской области.
Выезжаю на обьекты в Ярославль, Иваново и Москву. Проживаю и работаю в Костроме.