Sketch__design__

Меня зовут Екатерина и я занимаюсь дизайном интерьеров с 2003 года. С тех пор было реализовано много проектов квартир, домов, магазинов. На данный момент я поменяла концепцию своей работы и делаю удаленно экспресс-проекты квартир до 100 кв.м. Эти проекты состоят из набросков всех помещений, с основными идеями + комплектация. Кому могут быть интересны такие проекты? Всем тем, кто хочет красивую квартиру, но по каким-то причинам не готов заказывать полноценный дизайн-проект.

Что я смогу для вас сделать ☺️

- симпатичные наброски вашего будущего интерьера;

- подбор материалов, мебели и света, которые сделают ваш интерьер стильным, удобным, уютным;

- подбор удачных цветов для вашего интерьера.

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