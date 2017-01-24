Спа-Отель "Олимпик"

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У этого проекта особенный заказчик. Одним из совладельцев отеля является легендарный хоккеист, олимпийский чемпион, Чемпион Мира и обладатель кубка Стэнли-Александр Могильный.
Из-за соседства с крупнейшим на Дальнем Востоке ледовым комплексом Платинум-арена.
отель задумывался как гостиница для профессиональных спортсменов.
Одним из ключевых требований к проекту стала его реализация в минимальные сроки.
Поэтому в процессе проектирования решено было использовать прогрессивную
технологию строительства быстровозводимых зданий из металлоконструкций и сэндвич-панелей.
Благодаря этому реализация всего проекта под ключ заняла всего 22 месяца. При
этом запланированную изначально смету удалось уменьшить на треть.
В спроектированном и построенном Олимпике разместились:
-На цокольном этаже: Караоке-клуб Опера (250 м2) и водно-оздоровительный комплекс Хамам(170 м2)
-На первом этаже: Холл отеля (140 м2), конференц-зал (110 м2) и лобби-бар(65 м2)
-На втором этаже: Ресторан на 100 посадочных мест (360 м2)
-На третьем этаже: Общее кол-во : 18 номеров и офис (740 м2)
-На четвертом этаже: Общее кол-во: 19 номеров и офис (790 м2)
-На пятом этаже: Общее кол-во:18 номеров, из них 5 с балконом (730 м2)
-На шестом этаже: Executive Floor, клубный номер (120 м2)
Клубный номер, с балконом и террасой, расположен на отдельном этаже.
Попасть на него можно по отдельной лестнице.
В отделке использовались: мягкая мебель и напольное покрытие из экзотических
пород дерева из Китая, люстры из Италии, декор из Индии.
Для санузлов был выбран травертин из Китая и американская сантехника.
Скорость и экономичность реализации проекта стали возможными благодаря выбору
строительных и отделочных материалов из Китая.
Китайская промышленность сегодня предлагает строительную номенклатуру очень высокого качества: в основном, для
европейского и американского рынка.
Для Олимпика мы напрямую заказали на китайских фабриках: Фасадные системы, Мебель для гостиницы, Мебель для ресторана, Напольное покрытие, Керамогранит , Обои, Гранит, Мрамор и Травертин.
Сантехника, качественное LED освещение, текстиль, так же производство китайскихфабрик специализирующихся на
комплектации Отелей и Ресторанов.