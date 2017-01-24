Спа-Отель "Олимпик"

У этого проекта особенный заказчик. Одним из совладельцев отеля является легендарный хоккеист, олимпийский чемпион, Чемпион Мира и обладатель кубка Стэнли-Александр Могильный.

Из-за соседства с крупнейшим на Дальнем Востоке ледовым комплексом Платинум-арена.

отель задумывался как гостиница для профессиональных спортсменов.

Одним из ключевых требований к проекту стала его реализация в минимальные сроки.

Поэтому в процессе проектирования решено было использовать прогрессивную

технологию строительства быстровозводимых зданий из металлоконструкций и сэндвич-панелей.

Благодаря этому реализация всего проекта под ключ заняла всего 22 месяца. При

этом запланированную изначально смету удалось уменьшить на треть.

В спроектированном и построенном Олимпике разместились:

-На цокольном этаже: Караоке-клуб Опера (250 м2) и водно-оздоровительный комплекс Хамам(170 м2)

-На первом этаже: Холл отеля (140 м2), конференц-зал (110 м2) и лобби-бар(65 м2)

-На втором этаже: Ресторан на 100 посадочных мест (360 м2)

-На третьем этаже: Общее кол-во : 18 номеров и офис (740 м2)

-На четвертом этаже: Общее кол-во: 19 номеров и офис (790 м2)

-На пятом этаже: Общее кол-во:18 номеров, из них 5 с балконом (730 м2)

-На шестом этаже: Executive Floor, клубный номер (120 м2)

Клубный номер, с балконом и террасой, расположен на отдельном этаже.

Попасть на него можно по отдельной лестнице.

В отделке использовались: мягкая мебель и напольное покрытие из экзотических

пород дерева из Китая, люстры из Италии, декор из Индии.

Для санузлов был выбран травертин из Китая и американская сантехника.

Скорость и экономичность реализации проекта стали возможными благодаря выбору

строительных и отделочных материалов из Китая.

Китайская промышленность сегодня предлагает строительную номенклатуру очень высокого качества: в основном, для

европейского и американского рынка.

Для Олимпика мы напрямую заказали на китайских фабриках: Фасадные системы, Мебель для гостиницы, Мебель для ресторана, Напольное покрытие, Керамогранит , Обои, Гранит, Мрамор и Травертин.

Сантехника, качественное LED освещение, текстиль, так же производство китайскихфабрик специализирующихся на

комплектации Отелей и Ресторанов.