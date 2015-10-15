Стиль контемпорари в спальне

Главная идея проекта – это функциональность и комфорт.

Интерьер квартиры выполнен в стиле контемпорари, что фактически не ограничивает нас в выборе материалов.

Стиль контемпорари вбирает в себя все последние тенденции современных интерьеров, и эко-дизайн его ключевая особенность. Мы широко использовали натуральное дерево в отделке стен и пола, в создании мебели и декора. Гармоничная цветовая гамма, серых и бежевых оттенков, хорошо подчеркивает стилистику интерьера, делая его более выразительным.

Спальня в стиле контемпорари экологична, функциональна, комфортная и уютная.