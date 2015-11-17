«Nails Mania»-товары для маникюра и педикюра

Задача: Компания по продаже товаров для маникюра и педикюра «Nails Mania», г. Киев. Необходимо разработать логотип и дизайн визитных карточек в минималистичном, строгом стиле.

Решение: Созданный графический знак можно рассматривать в двух ракурсах: во-первых, знак являет собой силуэт женских ноготков с маникюром, а во-вторых - представляет из себя силуэт буквы «N» - первой буквы наименования.

http://justmargo.com/portfolio/show/19-kompaniya-po-prodazhe-tovarov-dlya-manikyura-i-pedikyura-nails-mania