«Nails Mania»-товары для маникюра и педикюра

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9 лет назад
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Задача: Компания по продаже товаров для маникюра и педикюра «Nails Mania», г. Киев. Необходимо разработать логотип и дизайн визитных карточек в минималистичном, строгом стиле.

Решение: Созданный графический знак можно рассматривать в двух ракурсах: во-первых, знак являет собой силуэт женских ноготков с маникюром, а во-вторых - представляет из себя силуэт буквы «N» - первой буквы наименования. 

http://justmargo.com/portfolio/show/19-kompaniya-po-prodazhe-tovarov-dlya-manikyura-i-pedikyura-nails-mania