«Promochek». Размещение рекламы на чековой ленте

Компания «Promochek» занимается размещением рекламы на обратной стороне чековой ленты.

Целевая группа компании: Казахстан, в основном г. Алматы.

«Т.к. реклама размещается на обратной стороне чека, наша потенциальная аудитория это- все покупатели крупных продуктовых магазинов, магазинов электроники, магазинов одежды и т.д.»

Пожелание заказчика:

«Очень желательно, чтобы данная айдентика была узнаваема, могла бы жить своей жизни и ее можно было бы использовать на любых носителях (в оформлении, рекламе и пр).»

Решение: Разработан логотип, в графическом знаке которого изображена чековая лента. Уникальность графического знака делает его узнаваемым, а минимализм логотипа позволяет использовать его на любых носителях.

http://justmargo.com/portfolio/show/16-kompaniya-promochek-razmeshhenie-reklamy-na-chekovoj-lente