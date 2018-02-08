Другой мир — походы по Уралу

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Иногда хочется убежать из города, от его шума, суеты, привычного уклада. Убежать в мир беззаботного, прекрасного, в мир путешествий, приключений, свободы и новых ощущений.

Однажды погрузившись в романтику походов, костры, песни, запах дымка, уставшие но счастливые лица, вы навсегда влюбитесь в походы.

Путешествуйте, влюбляйтесь, ощущайте и преодолевайте вместе с «Другим миром»

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