Эко-ферма «Зазулинка»

Логотипы и Знаки
Добавлена
13 лет назад
473 просмотра
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Эко-ферма «Зазулинка» - современное фермерское хозяйство в Медынском районе Калужской области, находится в пойме реки Зазулинка. Ферма предлагает только свежее мясо.

Для компании был разработан логотип и визитка.

Работа сделана для компании MysteryGroup

http://mystery-group.ru/