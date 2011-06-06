Эко-ферма «Зазулинка» - современное фермерское хозяйство в Медынском районе Калужской области, находится в пойме реки Зазулинка. Ферма предлагает только свежее мясо.

Для компании был разработан логотип и визитка.

Работа сделана для компании MysteryGroup

http://mystery-group.ru/