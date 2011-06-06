Эко-ферма «Зазулинка»
Логотипы и Знаки
Добавлена473 просмотра
13 лет назад
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Эко-ферма «Зазулинка» - современное фермерское хозяйство в Медынском районе Калужской области, находится в пойме реки Зазулинка. Ферма предлагает только свежее мясо.
Для компании был разработан логотип и визитка.
Работа сделана для компании MysteryGroup