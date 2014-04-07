Эмблема для "Асфальтоукладочной компании"

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10 лет назад
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Обратите внимание на четкость и строгость. Как будто она сама за себя говорит: "Мы дырок не делаем, Мы их равняем".

Как это было:

В первую очередь, проанализировав компанию и её профиль, стало сразу понятно, этой фирме нужно: "Ничего лишнего". Лишь только четкость и легкость! 

О эмблеме:

Центр - в центре находится передняя часть катка и конечно же его ровное, круглое колесо. Я это выразил в форме вот такой вот графики, как вы это видите!

Окружность - я это отношу как к защите катка, мне это вселяет чувство защищенности и уверенности компании! У меня это получилось!

Перелив цвета - компания занимается не стульями, а машинами. Как известно всем, машины передвигаются, таким образом - Перелив цвета - создает вид движения бесконечности!

 