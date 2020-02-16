Логотип для атомкласса Лицея №1 города Балаково, выполненный в современном минималистическом стиле, что визуально делает его простым, а значит легко применимым для дизайна продукта.

Но на самом деле его стоит воспринимать не только плоским, но и объёмным. В объёме можно увидеть сферу, которая является четвертью ядра атома, а маленький шарик выступает в роли электрона. Учитывая, что название атомкласса "фантастические атомы", фигуру можно позиционировать и как изображение на плоскости фантастического ядра неопределённой формы.

Розово-синий градиент не только сопутствует современным тенденциям в дизайне, но и добавляет "фантастичности".

Текстовая часть выполнена шрифтом Gilroy (ExtraBold). Такой гротеск проявляет с одной стороны сдержанность, но жирное начертание добавляет серьезности и авторитетности.