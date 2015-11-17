Игровая социальная сеть «Challenge»

Социальная сеть с геймификацией, основанная на идее выполнения пользователями заданий и создания собственных.

Прямая целевая аудитория проекта – интеллектуальные молодые люди 18-34 лет, с аккаунтами в одной или нескольких социальных сетях, в которых они не только потребляют, но и генерируют контент. Исследование вовлечённости пользователей на стадии тестирования показало, что проект привлекает активных молодых людей с лидерскими качествами и ищущими новые возможности самовыражения (например, в задании с музыкальными инструментами электрогитара оказалась дома у большей половины участников, причём как парней, так и девушек).

Старт планируется для пользователей с территории СНГ, но, при успешных показателях посещаемости, будет и англоязычная версия, управляемая носителями языка.

Данный проект - систематизация нескольких существующих, но слабо связанных существующих социальных явлений (тредов на сайтах Reddit, 9GAG, флешмобов в Instagram и Twitter, постов с заданиями в отдельных пабликах ВКонтакте и Фейсбук).

http://justmargo.com/portfolio/show/23-igrovaya-socialnaya-set-challenge