Инфо-Алтай (http://www.info-altai.ru)

http://www.info-altai.ru

Необходимо было выполнить редизайн логотипа = "осовременить", сохраняя строгую стилистику, присущую информационному агентству.

Логотип должен был содержать знак и надпись "инфо-алтай.ру". В знаке необходимо было обыграть заглавные буквы "i" и "a".

В логотипе используется шрифт с оригинальным более мягким написанием букв, однако сохраняющий в себе "строгость шрифта печатной машинки", что соответствует духу сайта.