Инфо-Алтай (http://www.info-altai.ru)
Логотипы и Знаки
Добавлена164 просмотра
14 лет назад
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Необходимо было выполнить редизайн логотипа = "осовременить", сохраняя строгую стилистику, присущую информационному агентству.
Логотип должен был содержать знак и надпись "инфо-алтай.ру". В знаке необходимо было обыграть заглавные буквы "i" и "a".
В логотипе используется шрифт с оригинальным более мягким написанием букв, однако сохраняющий в себе "строгость шрифта печатной машинки", что соответствует духу сайта.