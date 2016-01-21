Казахстанский центр образования

КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Техническое задание: Выполнить логотип для ТОО «Казахстанский центр дополнительного профессионального образования»

Логотип должен быть выполнен в строгой, официальной и выдержанной стилистике. Отражать сферу деятельности компании, а также показывать ориентированность данной компании на рынок Республики Казахстан. Следует использовать выдержанные цвета, такие как - синий и оттенки синего в сочетании с белым цветом.

Решение: Казахстанский Центр Дополнительного образования - компания, которая создана для качественного обучения людей, а также для помощи в получении образования. Компания предлагает помощь при поступлении в ведущие вузы СНГ, подготовку к сдаче ЕГЭ и курсы по повышению квалификации и по получению дополнительного образования. Философию компании можно трактовать как - «Помощь своим клиентам сделать шаг на встречу своему новому завтра, открыть для себя что-то новое, и поменять свою жизнь», ведь только качественное образование и навыки помогают нам жить так- как мы того желаем. Исходя из этого, решено было искать концепцию, которая раскроет философию перемен в логотипе.

Пока мы учимся и жаждем знаний, мы двигаемся вперед. Каждая книга и каждая её прочитанная страница делает нас умнее приближая к своей цели, поэтому каждый лист, который вы перевернули во время изучения книги, можно сравнить с шагом приближающим вас к цели. Концепция логотипа построена именно на таком «шаге вперед». Для реализации данной концепции была изображена книга во время перелистывания страницы, однако с первого взгляда, это обычный орнамент в казахских мотивах, таким дизайнерским решением мы отобразили ориентированность компании на Казахский рынок. Логотип имеет устойчивую форму, которая показывает массивность и надежность компании. Логотип выполнен в цветовой гамме согласно требованиям заказчика.