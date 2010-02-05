Лого клубн. объед-я "Шторм" и 1-го из его проектов
Логотипы и Знаки
Добавлена159 просмотров
14 лет назад
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Клубное Объединение "Шторм" занимается организацией шоу программ для различных развлекательных заведений. Попросили разработать логотип в молодёжном стиле, а так же лого для одного из фестивальных проектов под названием "Штормовое Предупреждение".