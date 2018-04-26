Логотип для ArtPlastic

ArtPlastic - ручная коррекция фигуры для женщин.

Название рождает идею поиска красоты внутри, для того, чтобы отобразить ее снаружи. Как скульпторы искали образ женского тела внутри мрамора, для того, чтобы освободить его и показать миру, также мастера центра ArtPlastic создают из вашего тела произведение искусства.

Внутренний паттерн показывает синтез кубофутуристической композиции и low poly дизайна, вместе олицетворяя взаимосвязь прошлого и будущего, многолетнего опыта и революционных технологий.

Три точки, соединенных линией, показывают разум, сердце и талию. Разум работает, сердце движет это, талия олицетворяет красоту фигуры человека, и все они соединены единой идеей, проходящей сквозь человека, как венца красоты. Все точки расположены в пропорции золотого сечения, как наиболее приятному человеческому глазу, то есть нашему естеству.