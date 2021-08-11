Логотип для OlwCraft (мастерская)

Редизайн логотипа для мастерской, которая делает предметы из книжной вселенной "Гарри Поттер". Я очень люблю этого прекрасного и волшебного мастера, поэтому сделала редизайн её логотипа на свой лад и со своим стилем.

Поставленные задачи:

1. Сделать логотип уникальным и узнаваемым

2. Передать дух бренда и самой мастерицы

3. Попасть в аудиторию (фанаты Гарри Поттера, дети и подростки, а также взрослые люди, ностальгирующие по истории их детства)

Главная задача:

4. Совместить мастерскую и атрибуты из Гарри Поттера

Решение задач:

1. Был подобран шрифт Myriad Pro (для самого логотипа) и Trajan Pro. Вместе они создают сказочную и волшебную атмосферу.

2. Так как мастер создаёт письма, карты и другую печатную продукцию, то красивые и немного винтажные шрифты, будут отсылать к средневековым временам, в стиле которых работает сама мастерская, передавая дух их работ.

3. Логотип имеет схожести с главной заставкой из фильма "Гарри Поттер", поэтому сразу привлекает фанатов разных возрастов.

Решение главной задачи:

Этапы создания:

1. В логотипе я решила объединить то, чем занимается мастерская и самого Гарри Поттера, чтобы потенциальному заказчику интуитивно было понятно, глядя на логотип, что ему ожидать. В нашем случае - атрибутику из Гарри Поттера. Мастер, в своих социальных сетях обращает внимание на покупку письма из Хогвартса (так называются её группы, например в ВК https://vk.com/owlcraft "Купить письмо из Хогвартса"), поэтому и я решила обратить на это внимание.

2. В первом варианте логотипа из буквы О как-бы что-то вытекает. Это сургуч, из которого мастер делает печати для писем из Хогвартса. А на первой букве второго слова есть молния, отсылающая к Гарри Поттеру.

3. Во втором варианте логотипа все эти элементы сохраняются, но рядом со словом мастерская добавляется уже оттиск самого письма из Хогвартса, сделанного в векторной графике.

4. В качестве фирменного знака, я объединила первые буквы слов Olw и Craft на подобии очков Гарри Поттера.