Логотип для праздника города

Логотип изображает дерево, упрощённой формы. Крона состоит из трёх блоков, выполнена в виде прямоугольных лент, которые уменьшаются кверху. Дерево вписано в стилизованный наконечник лопаты, что полностью описывает праздник посадки деревьев.

Разработка логотипа подобного формата занимает не менее одной недели (в случае работы 3 часа в день, в общем 21 час).