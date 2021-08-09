Логотип для праздника города

Добавлена
2 года назад
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Логотип изображает дерево, упрощённой формы. Крона состоит из трёх блоков, выполнена в виде прямоугольных лент, которые уменьшаются кверху.  Дерево вписано в стилизованный наконечник лопаты, что полностью описывает праздник посадки деревьев. 

Разработка логотипа подобного формата занимает не менее одной недели (в случае работы 3 часа в день, в общем 21 час).