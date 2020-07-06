Логотип для школы плавания "Dolphin School"

деятельность школы по большей части направлена на родителей и опекунов, которые отдают детей на обучение, отсюда и психология форм логотипа

также он должен оказывать влияние на людей, решившихся научиться плавать в зрелом возрасте, и подыскивающих для этого надежное место и опытных инструкторов

форма треугольника - элитарность, сдержанность, правильность

угол, указывающий кверху - рост, развитие, обучение

очертания дома - школа, безопасность, уют

шрифт с засечками "cardo" - уравновешивает плавные очертания логотипа и добавляет элегантности