Логотип для школы плавания "Dolphin School"
деятельность школы по большей части направлена на родителей и опекунов, которые отдают детей на обучение, отсюда и психология форм логотипа
также он должен оказывать влияние на людей, решившихся научиться плавать в зрелом возрасте, и подыскивающих для этого надежное место и опытных инструкторов
форма треугольника - элитарность, сдержанность, правильность
угол, указывающий кверху - рост, развитие, обучение
очертания дома - школа, безопасность, уют
шрифт с засечками "cardo" - уравновешивает плавные очертания логотипа и добавляет элегантности