Логотип для web-маркетолога

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Web-маркетолог - это, в первую очередь, специалист, который выстраивает свой имидж тем, что качественно выполняет работу.
Именно по этому, когда ко мне обратился Ярослав Моисеев, я решила взять за основу логотипа не безликие web-значки, а лицо моего заказчика. Именно оно стало некой печатью качества специалиста, который отвечает за результат своей работы.