Логотип для web-маркетолога

Web-маркетолог - это, в первую очередь, специалист, который выстраивает свой имидж тем, что качественно выполняет работу.

Именно по этому, когда ко мне обратился Ярослав Моисеев, я решила взять за основу логотипа не безликие web-значки, а лицо моего заказчика. Именно оно стало некой печатью качества специалиста, который отвечает за результат своей работы.