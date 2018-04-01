Логотип и баннер компании "Шторы и Карнизы"

Логотип компании "Шторы и Карнизы" в городе Екатеринбург выполненный в векторной форме.

ТЗ заключалось в минимализме и запоминавшимся характере. Минимализм проявляется с первого взгляда, а отличительной чертой является ажурный узор под именованием компании.

Также задачей было создание фирменного стиля, который должен быть выражен в каждой публикации или внешней рекламе. Для этого была разработана шапка для группы в Вконтакте.