Логотип и баннер компании "Шторы и Карнизы"

Добавлена
6 лет назад
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Логотип компании "Шторы и Карнизы" в городе Екатеринбург выполненный в векторной форме. 

ТЗ заключалось в минимализме и запоминавшимся характере. Минимализм проявляется с первого взгляда, а отличительной чертой является ажурный узор под именованием компании. 

Также задачей было создание фирменного стиля, который должен быть выражен в каждой публикации или внешней рекламе. Для этого была разработана шапка для группы в Вконтакте.