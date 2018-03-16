Логотип компании HiFy

ТЗ:

HiFy (расшифровывается как “Home inventory For you”). На логотипе только использовать слово HiFy​;

- не должен состоять из одного слова​, возможно какая-то иконка не очень сложная;

- Будет печататься на коробке и товарах, возможно с этим будут сложности, если логотип будет

состоять из тонких линий например, поэтому лучше сделать его стильным, но не очень сложным;