Логотип компании HiFy

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ТЗ:
HiFy (расшифровывается как “Home inventory For you”). На логотипе только использовать слово HiFy;
- не должен состоять из одного слова, возможно какая-то иконка не очень сложная;
- Будет печататься на коробке и товарах, возможно с этим будут сложности, если логотип будет
состоять из тонких линий например, поэтому лучше сделать его стильным, но не очень сложным;