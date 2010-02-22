Логотип SushiCo

Конкурсная работа:

- логотип выполнен в виде ролла (вид сверху) и двух палочек, пронзающих его по бокам

- использованные цвета (черный, белый, красный) являются оптимальными при любом цветовом решении.

- дополнительно выбран еще один цвет -

приближенный к одному из основных цветов сайта

- граница между «начинками» ролла образует английскую букву «S», являющуюся первой буквой названия сайта, что может помочь посетителям сайта запомнить данный логотип исключительно визуально.

- палочки сделаны осознанно ассимметричными относительно центра ролла для помещения названия и описания сайта сверху и снизу, восстанавливая мнимую симметрию.

- едва заметный блик придает логотипу эффект новизны, стеклянности, склонности к стилю Web 2.0