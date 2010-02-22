Логотип SushiCo
Логотипы и Знаки
Добавлена105 просмотров
14 лет назад
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Конкурсная работа:
- логотип выполнен в виде ролла (вид сверху) и двух палочек, пронзающих его по бокам
- использованные цвета (черный, белый, красный) являются оптимальными при любом цветовом решении.
- дополнительно выбран еще один цвет -
приближенный к одному из основных цветов сайта
- граница между «начинками» ролла образует английскую букву «S», являющуюся первой буквой названия сайта, что может помочь посетителям сайта запомнить данный логотип исключительно визуально.
- палочки сделаны осознанно ассимметричными относительно центра ролла для помещения названия и описания сайта сверху и снизу, восстанавливая мнимую симметрию.
- едва заметный блик придает логотипу эффект новизны, стеклянности, склонности к стилю Web 2.0