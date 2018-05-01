Логотип Цурупалки

Непереводимое на русский язык слово...Приблизительно обломки веток, но ручного ломания, с корой и щепками. )) Хозяйке, не умеющей нашинковать капусту для борща говорят обидное - Цурупалки в борще...В данном случае это настоящие Цурупалки из вишневых и яблоневых веточек для подкормки

попугаев и других экзотических птиц. Задача - в национальных украинских цветах и традициях. Логотип решен только шрифтовой композицией, но без квитуёчности и шароварщины буквенных наплывов и форм...

Все взаимодействие из кусочков, острых щепок и цвета с ритмом форм в целостное с доминантой буквицы и звуковой составляющей "Ц"...