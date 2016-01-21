Задача: Выполнить логотип в соответствии с современными трендами в веб-дизайне, показать новый виток развития и приток сил.

Решение: Использовать спокойный расслабляющий синий цвет, который также поможет раскрыть общую концепцию логотипа- цифра 5 в которой можно различить волну, волна, которая заставляет двигаться, несёт на встречу успешным решениям.