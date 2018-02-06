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Логотип для "Центра семейного воспитания ТоТоРо"
Сначала появился логотип из стилизованных зверей в духе "Веселых картинок" Потом созрела идея а упрощенном варианте в рамках которого можно реализовывать разные стилизации типографики
Фирменный паттерн навеяла погода за окном ;)
https://www.behance.net/gallery/57516109/Totoro-logo-for-center-of-Family-Education
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