Логотип для "Центра семейного воспитания ТоТоРо"

Сначала появился логотип из стилизованных зверей в духе "Веселых картинок" Потом созрела идея а упрощенном варианте в рамках которого можно реализовывать разные стилизации типографики

Фирменный паттерн навеяла погода за окном ;)

https://www.behance.net/gallery/57516109/Totoro-logo-for-center-of-Family-Education

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