Выпускная работа по графическому дизайну

Логотипы и Знаки
Добавлена
4 месяца назад
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Финальная работа создавалась для выдуманной компании "VESNA" специализирующейся на туризме, Создан был баннер, логотип, а так же демонстрационная работа с визиткой

время на выполнение 4 часа, уложился за 3:40