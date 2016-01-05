Вышивка

Добавлена
8 лет назад
114 просмотров
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создаю программы для машинной вышивки, по вашему эскизу или векторному изображению.