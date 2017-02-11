Анализ термоупругого деформирования оснастки

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Построение параметрической модели геометрии формообразующей оснастки для изготовления крупногабаритных авиационных конструкций из полимерных композитных материалов; нестационарный термический анализ; определение полей термоупругих напряжений и перемещений в ходе цикла термообработки; интеграция процессов моделирования и
анализа под управлением внешнего пользовательского приложения.