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Модернизация газоперекачивающей станции
Машиностроение
Добавлена
7 лет назад
279 просмотров
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Модернизация системы подачи топливного газа. Замена гидравлической системы на электромеханическую.
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Роман Чирков
gost17
Был
6 лет назад
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