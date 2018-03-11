Оценка прочности конструкции мостового крана

Добавлена
6 лет назад
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В данной работе выполнено:

- оценка достаточности грузоподъемности приводных тележек;

- расчет общей прочности главной балки; - расчет общей прочности концевой балки;- расчет прочности элементов болтового стыка;- расчет прочности элементов балансирной подвески;- расчет сварных швов крепления кронштейнов площадки обслуживания