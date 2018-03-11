Оценка прочности конструкции мостового крана

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данной работе выполнено:
- оценка достаточности грузоподъемности приводных тележек;
- расчет общей прочности главной балки; - расчет общей прочности концевой балки;- расчет прочности элементов болтового стыка;- расчет прочности элементов балансирной подвески;- расчет сварных швов крепления кронштейнов площадки обслуживания