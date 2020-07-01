Проточная микро ГЭС

Гидроэлектростанция проточного типа для установки на реку позволит вам пользоваться электроэнергией

где угодно. Почувствуйте себя свободными!

Гидроэлектростанция проточного типа - это мобильная электростанция, которая может обеспечить вас электроэнергией в любом

удалённом от электросетей уголке мира, лишь бы была рядом река.

Установка таких станций не требует строительства дорогостоящих плотин и изменения природных

условий под свои цели.

ГЭС проточного типа максимально гармонично вписывается в окружающую нас природную

среду и не разрушает её. Мы должны оставить после себя мир гармоничный, в

котором найдется место и человеку.

Монтажна реке ГЭС проточного типа позволит сделать доступной для вас бесплатную

электроэнергию уже сегодня!

Предлагаем поставку следующих моделей гидростанций:

1. Микро ГЭС номинальной мощностью 0,5 кВт. Полная масса 2 кг. Диаметр ротора 180 мм.

Выходное напряжение 12...14 В постоянного тока (регулируемое). Установка

работает в диапазоне скоростей речного потока от 0,5 м/сек до 5 м/сек.

2. Микро ГЭС номинальной мощностью 2 кВт. Полная масса не более 5 кг. Диаметр ротора 350 мм.

Выходное напряжение 220В / 50 Гц переменного тока. Установка работает при

скоростях речного потока от 0,5 до 2,5 м/сек.

3. Микро ГЭС номинальной мощностью 5 кВт. Полной массой не более 10 кг. Диаметр ротора 500 мм.

Выходное напряжение 220-230 В / 50 Гц переменного тока регулируемое. Установка

предназначена для использования при скорости речного потока от 0,5 до 2,5

м/сек.

4. Микро ГЭС номинальной мощностью 20 кВт. Полной массой не более 37 кг. Диаметр ротора 800 мм.

Выходное напряжение 225-240 В / 50 Гц переменного тока регулируемое. Установка

предназначена для использования при скорости речного потока от 0,7 до 2,5

м/сек.

5. Мини ГЭС номинальной мощностью 50 кВт. Полной массой не более 85 кг. Диаметр ротора 1250

мм. Выходное напряжение трехфазное 380-400 В / 50 Гц переменного тока

регулируемое. Установка предназначена для использования при скорости речного

потока от 0,7 до 2,5 м/сек.

6. Мини ГЭС номинальной мощностью 100 кВт. Полной массой не более 150 кг. Диаметр ротора 1500

мм. Выходное напряжение трехфазное 380-400 В / 50 Гц переменного тока

регулируемое. Установка предназначена для использования при скорости речного

потока от 0,9 до 2,7 м/сек.

7. ГЭС номинальной мощностью 150 кВт. Полной массой не более 200 кг. Диаметр ротора 1750 мм.

Выходное напряжение трехфазное 380-400 В / 50 Гц переменного тока регулируемое.

Установка предназначена для использования при скорости речного потока от 1 до 3

м/сек.

Транспортирование и хранение

Размеры,вес деталей и сборочных единиц установки (с учетом упаковки) допускают их

доставку транспортом на место установки в соответствии с правилами перевозки

грузов автомобильным транспортам по дорогам общего пользования.

Условия транспортирования и хранения оборудования установки соответствуют ГОСТ 15150.

Транспортирование электрических панелей регулятора, автоматики, запчастей к ним, приборов осуществляется

закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, автофургонах), а условия их

хранения должны соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

Поставщик отправляет оборудование ГЭС потребителю в собранном, опробованном и

законсервированном виде.

Через каждые 12 месяцев, включая время нахождения оборудования в пути, необходимо

производить технический осмотр оборудования, а в случае необходимости - его повторную

консервацию.

Комплектность поставки

Комплектность поставки гидротурбинной установки предусматривает все необходимое для

нормальной эксплуатации гидротурбины.

Поставка гидротурбины осуществляется в виде отдельных узлов, а оборудования

вспомогательных систем в модульном исполнении.

Поставляемые узлы гидротурбины максимально приспособлены для проведения укрупненной сборки

на монтажной площадке.

Шкафы автоматики, управления, устройства вспомогательных систем поставляются в

собранном виде (модули), прошедшими полный комплекс контроля и испытаний у

изготовителя.

Техническая документация, передаваемая заказчику соответствует ГОСТ 2.601 . В ее состав входят:

· сборочные чертежи, габаритные чертежи, фундаментные чертежи, схема гидротурбины и

аппаратуры автоматики;

· чертежи быстро изнашивающихся деталей;

· технические описания гидротурбины и автоматики;

· инструкции по монтажу, эксплуатации и хранению гидротурбины;

· паспорт гидротурбинной установки;

· монтажный чертеж;

· схемы аппаратуры автоматики;

· схемы присоединения всех датчиков в шкафу автоматики турбины;

· чертежи вспомогательного оборудования;

· программа приемочных испытаний;

· спецификация материалов для основных деталей турбины;

· технические условия на капитальный ремонт гидротурбины по ГОСТ 2.602;

· номенклатура и число запасных частей и материалов для текущего и капитального ремонта

гидротурбинной установки;

· инструкция по консервации.

В процессе разработки проектной документации возможно внесение согласованных с

заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или

улучшение эксплуатационных показателей.

Гарантии изготовителя

Поставщик гидротурбинной установки гарантирует соответствие ТЗ заказчика (техническим

условиям на поставку) и надежную работу как самой гидротурбинной установки, так

и всей аппаратуры, и всего оборудования, поставленных комплектно с ней.

Поставщик гарантирует значения основных параметров при характерных напорах.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода установки в эксплуатацию.

Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам заказчика,

оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего

периода эксплуатации оборудования.