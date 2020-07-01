Проточная микро ГЭС

Гидроэлектростанция проточного типа для установки на реку позволит вам пользоваться электроэнергией
где угодно. Почувствуйте себя свободными!
Гидроэлектростанция проточного типа - это мобильная электростанция, которая может обеспечить вас электроэнергией в любом
удалённом от электросетей уголке мира, лишь бы была рядом река.
Установка таких станций не требует строительства дорогостоящих плотин и изменения природных
условий под свои цели.
ГЭС проточного типа максимально гармонично вписывается в окружающую нас природную
среду и не разрушает её. Мы должны оставить после себя мир гармоничный, в
котором найдется место и человеку.
Монтажна реке ГЭС проточного типа позволит сделать доступной для вас бесплатную
электроэнергию уже сегодня!
Предлагаем поставку следующих моделей гидростанций:
1. Микро ГЭС номинальной мощностью 0,5 кВт. Полная масса 2 кг. Диаметр ротора 180 мм.
Выходное напряжение 12...14 В постоянного тока (регулируемое). Установка
работает в диапазоне скоростей речного потока от 0,5 м/сек до 5 м/сек.
2. Микро ГЭС номинальной мощностью 2 кВт. Полная масса не более 5 кг. Диаметр ротора 350 мм.
Выходное напряжение 220В / 50 Гц переменного тока. Установка работает при
скоростях речного потока от 0,5 до 2,5 м/сек.
3. Микро ГЭС номинальной мощностью 5 кВт. Полной массой не более 10 кг. Диаметр ротора 500 мм.
Выходное напряжение 220-230 В / 50 Гц переменного тока регулируемое. Установка
предназначена для использования при скорости речного потока от 0,5 до 2,5
м/сек.
4. Микро ГЭС номинальной мощностью 20 кВт. Полной массой не более 37 кг. Диаметр ротора 800 мм.
Выходное напряжение 225-240 В / 50 Гц переменного тока регулируемое. Установка
предназначена для использования при скорости речного потока от 0,7 до 2,5
м/сек.
5. Мини ГЭС номинальной мощностью 50 кВт. Полной массой не более 85 кг. Диаметр ротора 1250
мм. Выходное напряжение трехфазное 380-400 В / 50 Гц переменного тока
регулируемое. Установка предназначена для использования при скорости речного
потока от 0,7 до 2,5 м/сек.
6. Мини ГЭС номинальной мощностью 100 кВт. Полной массой не более 150 кг. Диаметр ротора 1500
мм. Выходное напряжение трехфазное 380-400 В / 50 Гц переменного тока
регулируемое. Установка предназначена для использования при скорости речного
потока от 0,9 до 2,7 м/сек.
7. ГЭС номинальной мощностью 150 кВт. Полной массой не более 200 кг. Диаметр ротора 1750 мм.
Выходное напряжение трехфазное 380-400 В / 50 Гц переменного тока регулируемое.
Установка предназначена для использования при скорости речного потока от 1 до 3
м/сек.
Транспортирование и хранение
Размеры,вес деталей и сборочных единиц установки (с учетом упаковки) допускают их
доставку транспортом на место установки в соответствии с правилами перевозки
грузов автомобильным транспортам по дорогам общего пользования.
Условия транспортирования и хранения оборудования установки соответствуют ГОСТ 15150.
Транспортирование электрических панелей регулятора, автоматики, запчастей к ним, приборов осуществляется
закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, автофургонах), а условия их
хранения должны соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.
Поставщик отправляет оборудование ГЭС потребителю в собранном, опробованном и
законсервированном виде.
Через каждые 12 месяцев, включая время нахождения оборудования в пути, необходимо
производить технический осмотр оборудования, а в случае необходимости - его повторную
консервацию.
Комплектность поставки
Комплектность поставки гидротурбинной установки предусматривает все необходимое для
нормальной эксплуатации гидротурбины.
Поставка гидротурбины осуществляется в виде отдельных узлов, а оборудования
вспомогательных систем в модульном исполнении.
Поставляемые узлы гидротурбины максимально приспособлены для проведения укрупненной сборки
на монтажной площадке.
Шкафы автоматики, управления, устройства вспомогательных систем поставляются в
собранном виде (модули), прошедшими полный комплекс контроля и испытаний у
изготовителя.
Техническая документация, передаваемая заказчику соответствует ГОСТ 2.601. В ее состав входят:
· сборочные чертежи, габаритные чертежи, фундаментные чертежи, схема гидротурбины и
аппаратуры автоматики;
· чертежи быстро изнашивающихся деталей;
· технические описания гидротурбины и автоматики;
· инструкции по монтажу, эксплуатации и хранению гидротурбины;
· паспорт гидротурбинной установки;
· монтажный чертеж;
· схемы аппаратуры автоматики;
· схемы присоединения всех датчиков в шкафу автоматики турбины;
· чертежи вспомогательного оборудования;
· программа приемочных испытаний;
· спецификация материалов для основных деталей турбины;
· технические условия на капитальный ремонт гидротурбины по ГОСТ 2.602;
· номенклатура и число запасных частей и материалов для текущего и капитального ремонта
гидротурбинной установки;
· инструкция по консервации.
В процессе разработки проектной документации возможно внесение согласованных с
заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или
улучшение эксплуатационных показателей.
Гарантии изготовителя
Поставщик гидротурбинной установки гарантирует соответствие ТЗ заказчика (техническим
условиям на поставку) и надежную работу как самой гидротурбинной установки, так
и всей аппаратуры, и всего оборудования, поставленных комплектно с ней.
Поставщик гарантирует значения основных параметров при характерных напорах.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода установки в эксплуатацию.
Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам заказчика,
оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего
периода эксплуатации оборудования.