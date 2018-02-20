Статический расчет рамы для тельфера

Металлоконструкция представляет собой многопролетную ходовую балку, по которой перемещается тельфер электрический грузоподъемностью 5 тс.

Цель расчета - выбор сечений элементов металлоконструкции ходовой и поперечной балки с последующей проверкой статической и усталостной прочности балок, сварных и болтовых соединений.

Расчет выполнен аналитическим способом и с помощью метода конечных элементов. Дополнительно ставилась задача верификации расчета МКЭ с аналитическим методом расчета стальных металлоконструкций.

Аналитический расчет имеет следующие отличия, связанные с применением упрощенных расчетных схем:

- опорные узлы балок предполагались чистыми шарнирами, в то время, как в реальности болтовой стык представляет собой шарнир лишь частично, в пределах податливости его элементов;

- длины расчетных балок принимались по осям двутавров в то время как в реальности они имеют меньшие размеры.

В связи с этим, после выбора сечений отдельных элементов металлоконструкции с целью проверки и возможного уточнения уровня напряжений была разработана трехмерная геометрическая модель фрагмента металлоконструкции для расчета МКЭ.